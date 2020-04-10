По данным заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, около 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней. «Поэтому в ближайшее время мы столкнемся со спадом оборота торговли и производства, что, к слову, является серьёзной проблемой, которую мы сейчас решаем вместе с коллегами из Минсельхоза России и бизнесом», - сказал он.

В Мнпромторге считают крайне нежелательным принимать нерыночные и чрезвычайные меры по регулированию цен на продукты в настоящее время. Как заявил замминистра промышленности и торговли, комментируя предложения депутатов о регулировании наценок на продукты питания, «это может погубить всю отрасль вместе с сельхозпроизводителями и производителями продуктов питания».

По словам Виктора Евтухова, благодаря слаженной работе торговых сетей и производителей продуктов питания удалось полностью удовлетворить ажиотажный спрос покупателей во второй половине марта 2020 г . При этом рыночные механизмы ломать не пришлось, как и ограничивать отпуск товаров в одни руки и прибегать к другим чрезвычайным мерам.

Ценовую ситуацию он оценил как стабильную и не вызывающую беспокойства. Как сказал также Евтухов, Минпромторг и Минсельхоз прорабатывают все случаи необоснованного повышения цен вместе с ФАС, пишет finmarket.ru