Около 50% военнослужащих Северного флота вакцинировались от коронавирусной инфекции

Около 50% военнослужащих Северного флота вакцинировались от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

В соответствии с утверждённым графиком практически полностью реализована очередная партия вакцины, которая была распределена между участниками мероприятий, связанных с подготовкой и проведением парада Победы и Военно-морского парада, а также военнослужащими и гражданским персоналом, спланированным к убытию в дальние походы.

На Северном флоте продолжается вакцинация гражданского персонала и начата вакцинация членов семей военнослужащих.

Ранее на Северном флоте был привит личный состав органов военного управления, экипажи атомных подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения, военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство и проходящие службу управлении и соединениях армейского корпуса Северного флота.

Первая партия противовирусного препарата была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Следующие партии вакцины Северный флот получил в конце декабря и феврале. Поставка очередной крупной партии «Гам-КОВИД-Вак» ожидается в конце марта – начале апреля.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было, сообщает пресс-служба СФ.