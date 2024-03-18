Около 500 блинов раздали портовики на Масленичных гуляниях детям и взрослым гостям праздника

В минувшее воскресенье родительский комитет Мурманского морского торгового порта НТК организовал для сотрудников предприятия и их детей праздник Масленицы. Активное участие в его подготовке и проведении также приняли участие работники Мурманского балкерного терминала, компании «МАСКО».

Как рассказала председатель комитета Светлана Рамазанова, они испекли и раздали участникам Масленичных гуляний порядка 500 блинов.

«В предыдущие годы мы, как правило, совмещали Масленицу с детской спартакиадой, но уже тогда были просьбы детей и их родителей провести самостоятельный праздник. При поддержке администраций наших предприятий и сотрудников у нас это получилось, и первый блин не вышел комом», - сказала Светлана Рамазанова.

Судя по позитивным откликам участников, праздник на территории культурно-туристического центра «Легенды Севера» действительно удался. Гости водили хороводы, играли в русскую народную забаву «Ручеёк», могли пообщаться с животными, которые находятся на территории комплекса, угощались блинами. По традиции гуляний, праздник завершился сожжением чучела – символа уходящей зимы. Всего праздник посетили свыше 150 человек.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254586%2Falbum-149919532_302027315