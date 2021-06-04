Около 500 поездок на электросамокатах совершили северяне за первые три дня работы проката

Жители и гости Мурманска, где 1 июня открылась сеть проката электросамокатов, активно тестируют сервис. На днях новый вид городского транспорта опробовали блогеры, общественники и журналисты. Встречу организовал Центр управления регионом Мурманской области совместно с министерством градостроительства и благоустройства.

Активистам рассказали о нюансах работы сервиса, как воспользоваться электросамокатом, как им управлять, и как вернуть обратно на станцию.

Опробовав новый элемент комфортной городской среды, активисты высоко оценили его качество и доступность. Отдельное внимание было уделено безопасности: чтобы избежать травматизма организаторы проката снизили мощность электрического транспорта и ограничили его скорость до 15 км/час.

«Самокаты – просто космос! Это новые впечатления и эмоции от колесной прогулки с теплым ветерком по родному цветущему городу. Так как в путешествие на самокатах я отправился вместе со своей второй половинкой, нашу поездку можно смело назвать первым свиданием на самых северных самокатах! Спасибо всем причастным к этому проекту за заботу о горожанах», — отметил блогер Валентин Петров.

Напомним, первые две точки на 20 самокатов установлены в Мурманске на проспекте Ленина, 69 и в районе здания на пр. Ленина, 54 (вход в сквер на Театральном бульваре со стороны проспекта Ленина). За первые три дня работы сети проката электросамокатов в Мурманске пользователи совершили около 500 поездок разной продолжительности. Планируется, что уже этим летом количество станций и самокатов увеличится, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.