Около 500 юных северян отдохнут зимой в Краснодарском крае по программе «Дети Арктики»

Из Мурманска в село Кабардинка Геленджикского района отправились школьники 5-8 классов. Около 500 ребят проведут зимнюю смену в детском оздоровительном лагере «Жемчужина моря» в рамках федеральной программы «Дети Арктики».

В состав групп вошли учащиеся из Мурманска, Североморска, Апатитов, Кандалакши, Мончегорска, Полярных Зорь, Оленегорска, Кировска, а также Кольского, Печенгского, Ковдорского и Терского округов, Александровска, Заозерска и Видяево. Отдых организован в две смены: с 29 ноября по 15 декабря и с 1 по 17 декабря.

В «Жемчужине моря» ребят ждёт пятиразовое питание, насыщенные спортивная и творческая программы, экскурсии, различные занятия.

Напомним, что летом по федеральной программе «Дети Арктики» отдохнули и оздоровились более 1750 детей из Кольского Заполярья.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, организация отдыха и занятости детей осуществляется в рамках регионального проекта «На Севере – малыш», запущенного по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Проект направлен на создание комфортных условий для воспитания и всестороннего развития юных северян.

Подробная информация об организации отдыха размещена на портале «Каникулы 51».

Контакты горячих линий муниципальных образований доступны на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557852/#&gid=1&pid=1