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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.26 10:00

Около 6 миллионов рублей получат 5 образовательных учреждений Мурманской области на реализацию своих проектов по итогам конкурса Общества «Знание»

Подведены итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ, который проводит Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 395 родительских комитетов образовательных организаций из 71 субъекта Российской Федерации.

Мурманская область вошла в число победителей конкурса. Северяне подали почти 120 заявок. К экспертной оценке было допущено 75 проектов, из которых 5 получат финансирование из федерального бюджета. Общий объём привлеченных средств – почти 6 миллионов рублей.

Гранты получили: средняя школа №10 города Апатиты с проектом «Северные голоса: я расскажу тебе сказку» по направлению «Духовно-нравственное воспитание», средняя школа №4 города Апатиты с проектом «Лаборатория VR-профтикум – взгляд в будущее» по направлению «Трудовое воспитание», средняя школа №3 посёлка Никель с проектом «Дорогами Победы в Заполярье» по направлениям «Гражданское воспитание», «Патриотическое воспитание».

Дошкольное образовательное учреждение №14 города Оленегорска победило на конкурсе с проектом Семейной интерактивной студии «Северное сияние» – мультипликация, сказительство, театрализованная деятельность на основе краеведения, проект по направлению «Патриотическое воспитание».

Также среди победителей общеобразовательная школа №280 поселка Оленья Губа имени Героя Российской Федерации Д.А. Опарина с проектом создания в образовательном пространстве «Моя Россия» дошкольного отделения интерактивной развивающей среды «Мой Север».

Учреждения получат средства до 30 июля и смогут приступить к реализации своих проектов.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

 

 

Фото (пресс-служба Общества «Знание»): https://gov-murman.ru/info/news/570481/#&gid=1&pid=1

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