Около 6 тысяч северян смогут улучшить свои жилищные условия по программе переселения из аварийного фонда

Варианты для переселения предлагаются разные. Будущим новосёлам могут предложить квартиры из свободного жилищного фонда, приобретение подходящей недвижимости на вторичном рынке или выкуп имеющихся площадей в аварийных домах.

В 2019 году удалось решить эту жилищную проблему для 306 жителей Мурманской области. Всего же за время реализации первого этапа программы (2019 и 2020 годы) запланировано переселение свыше 1000 человек из 453 жилых помещений.

Заключаются новые контракты, программа подстраивается под существующие условия. Например, пересмотрен способ расселения в Терском районе. Формулировка «приобретение у застройщиков жилых помещений» была заменена в программе на «приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками» и «выплата выкупной стоимости». Это позволило не только более рационально расходовать бюджетные деньги, но и за счёт высвободившихся средств и выполнения переселения с более поздних этапов программы, в 2019-2020 годах увеличить количество переселяемых граждан на 136 человек (до 736), расширив при этом общую площадь новых помещений на 3,5 тысячи квадратных метров (до 14 243, 89 квадратных метров).

Проект реализуется при финансовой поддержке федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Участниками программы в Мурманской области являются: г. Мурманск, г. Мончегорск, г. Кировск, г. Полярные Зори, г.п. Кандалакша, г.п. Зеленоборский, г.п. Умба, г.п. Молочный, Ковдорский район, г.п. Никель. Программа рассчитана на срок до 2025 года. Планируется, что за время реализации программы в Мурманской области удастся полностью ликвидировать аварийное жильё, признанное таковым до 1 января 2017 года.

Общая стоимость программы 5,3 миллиарда рублей, при этом большую часть расходов берёт на себя федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. 718 миллионов рублей — средства областной казны, 437 миллионов рублей — предусмотрены в местных бюджетах, сообщает Министерство строительства Мурманской области.