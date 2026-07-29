Около 60 молодых врачей придут в медучреждения Мурманской области после учёбы в этом году

Министерство здравоохранения Мурманской области продолжает планомерную работу по привлечению и закреплению квалифицированных медицинских кадров. Важным этапом подготовки будущих специалистов становится получение клинического опыта на базе региональных медучреждений. В текущем году порядка 1860 студентов-медиков прошли практическую подготовку в медицинских организациях Мурманской области.

Ожидается, что по целевому набору в этом году штат медицинских учреждений пополнят 57 молодых врачей, среди которых 12 выпускников специалитета, готовых сразу приступить к работе, а также 45 выпускников ординатуры, получивших узкую квалификацию.

«Мы ведём непрерывную работу по привлечению кадров и стараемся обеспечить наших новых коллег всем необходимым для успешного старта. Важно не только привлечь врачей на север, но и удержать их здесь с помощью человеческого отношения, достойных мер социальной поддержки (которых, к слову, у нас более 20 для медицинских работников, среди них — субсидии по аренде жилья, разовые подъёмные выплаты и различные формы адресной матпомощи) и обновленного оборудования, которое делает процесс лечения эффективнее как для пациента, так и для самого медика», — подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

Молодых специалистов привлекают перспективы профессионального развития, получение нового опыта и работа в коллективе высококвалифицированных экспертов.

«Сейчас я работаю врачом-стажером в отделении эндокринологии, скоро получу аккредитацию и буду врачом-эндокринологом отделения. Мне нравится работать в областной больнице, потому что тут много возможностей по диагностике и лечению пациентов, много профильных отделений», — своим опытом делится Полина Олеговна Корж, врач-стажер эндокринологического отделения Регионального эндокринологического центра МОКБ им. П.А. Баяндина.

Возможности для профессионального развития, современное оснащение оборудованием, ритм жизни и северная природа становятся решающими факторами при выборе Заполярья для старта карьеры.

«Что касается Мурманска, меня привлекает ритм жизни города: он более компактный, поэтому появляется возможность лучше соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Кроме того, мне очень нравится природа Севера. Мурманская область — это красивые пейзажи, сопки, озера, тундра, море и возможность увидеть северное сияние. Мне близок активный отдых на природе, и я считаю, что такая окружающая среда помогает восстанавливаться после работы, сохранять внутренний баланс», —поделилась мнением Екатерина Приймак, молодой врач-оториноларинголог МОКБ им. П.А. Баяндина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571823/#&gid=1&pid=1