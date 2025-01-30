Около 70% опрошенных удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог в Мурманской области

В Мурманской области с 2019 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано порядка 3,4 млн кв. метров асфальтобетонного покрытия на 234 участках дорог.

По данным исследования*, проведённого в декабре 2024 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в целях измерения соответствующего показателя нацпроекта, 66% жителей Мурманской области удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог.

Опрос, в котором приняли участие 172 тысячи респондентов, проводился в 89 регионах Российской Федерации.

«Сейчас уже можно смело утверждать, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» продемонстрировал успешные результаты. Все ключевые показатели мы выполнили, а некоторые даже перевыполнили. Главное, что люди замечают позитивные изменения. Это подтверждают и соцопросы», – отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, полученные в ходе опроса результаты значительно выше плановых показателей, установленных паспортом дорожного нацпроекта. Целевое значение показателя в 2024 году, зафиксированное федеральным проектом «Региональная и местная дорожная сеть», – 50%.

* - расчёт показателя производился ВЦИОМ согласно методике расчёта показателя «Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог», утверждённой приказом Росавтодора от 30 июля 2021 г. № 155.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/