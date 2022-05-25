Около 7000 девятиклассников написали обязательный экзамен по математике

23 и 24 мая в регионе состоялся экзамен по математике, который сдали почти 7 тысяч девятиклассников, в том числе 442 участника с ограниченными возможностями здоровья, выбравшие форму государственного выпускного экзамена. В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции экзамен разделен на два дня.

Работал 51 пункт приёма экзамена (ППЭ). Итоговые испытания прошли без технологических сбоев, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Для обеспечения объективности и прозрачности процедуры проведения итоговой аттестации в каждом пункте находились общественные наблюдатели. Так, в ходе их работы три участника были удалены с экзамена за нарушение порядка проведения экзамена.

«Специальное программное обеспечение позволяет вести видеозапись и передавать ее в режиме реального времени на портал Смотри.ОГЭ. Весь видеоматериал сохраняется, и его можно посмотреть в любое время. Такое решение нужно для того, чтобы исключить все возможные нарушения процедуры экзамена», - рассказала и.о. министра образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова журналистам в пункте №905, расположенном в мурманской гимназии №5. Глава ведомства посоветовала выпускникам не рисковать своим будущим и честно получить высокие результаты.

В пункте №868, расположенном на базе Кадетской школы, нарушений не зафиксировано. Здесь экзамен сдавали воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске. На груди многих ребят сияют медали за участие в парадах, в том числе в Параде Победы на Красной площади в Москве.

«Даже не знаю, когда больше волновался, перед парадом или сейчас, перед экзаменом. Но участие в параде научило меня справляться с волнением. Нужно собраться и достойно пройти испытание», - поделился Всеволод Воротников.

«Пожалуй, на параде спокойнее: ты идешь в одном строю с товарищами, плечом к плечу, чувствуешь поддержку верных друзей. А на экзамене отвечаешь сам за себя, остаешься один на один со своими знаниями», - уточнил Александр Курагин.

«Спасибо нашим учителям за их труд, за все, что они для нас сделали», - выразил общее мнение нахимовец Артем Киселев.

Максимально на ОГЭ по математике можно получить 32 балла, которые переводят в отметку по пятибалльной шкале. Результаты участники узнают в своих образовательных организациях и на сайте информационной поддержки ГИА в Мурманской области gia.edunord.ru не позднее 7 июня.