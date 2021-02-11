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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.21 16:00

Около 7000 девятиклассников Заполярья участвовали в итоговом собеседовании по русскому языку, которое прошло без сбоев и нарушений

Устное итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов в Мурманской области 10 февраля прошло штатно, с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер. Технических сбоев и нарушений порядка проведения итогового собеседования в регионе не зафиксировано. В нём приняли участие порядка 7 тысяч девятиклассников Заполярья.

«Итоговое собеседование является условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Школы Мурманской области работают в обычном режиме, поэтому испытание прошло в очном формате. Подавляющее большинство девятиклассников успешно справились с заданиями», – сообщила министр образования и науки Ольга Дзюба.

Участники итогового собеседования выполняли четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Для чтения и пересказа школьникам были предложены тексты научно-популярного характера о выдающихся людях России.

Говоря о своих впечатлениях от собеседования, ученики мурманской школы №49 отметили, что все оказалось не так сложно, как они ожидали, главное – собранность и моральный настрой для успешного выполнения заданий за определенное время. По словам школьников, собеседование помогло им приобрести новый опыт.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, результаты собеседования девятиклассники смогут узнать в своих образовательных организациях. Для участников, получивших «незачет», предусмотрена пересдача в резервные сроки.

Согласно расписанию 2021 года, девятиклассники, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на собеседование или не завершившие его по уважительным причинам, смогут пройти итоговое собеседование в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая.

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