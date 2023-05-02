Около 7,5 тысячи человек приняли участие во Всероссийском субботнике в Мурманской области

На территории Мурманской области состоялся Всероссийский субботник, организованный по линии Минстроя РФ. В акции чистоты приняли участие порядка 7,5 тысячи северян. Жители Кольского полуострова наводили порядок на общественных пространственных пространствах, на городских улицах, в зеленых зонах и собственных дворах.

«Мы благодарим жителей Мурманской области за такое неравнодушие к вопросам наведения чистоты после долгой зимы. Фактически убранная территория составила более 1 млн квадратных метров, вывезено – 968 кубометров мусора и 138 кубических метров снега. Участники субботника дали символический старт преображению городской среды в этом году», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Изначально проведение Всероссийского субботника в регионе планировалось 22 апреля, но коррективы внесла непогода.

Напомним, продолжается выбор объектов благоустройства в рамках Всероссийского голосования на 51.gorodsreda.ru. Объекты-победители получат приоритет на реализацию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.

Фото: https://gov-murman.ru