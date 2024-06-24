Около 7500 преподавателей вузов будут получать доплаты с 1 сентября

С 1 сентября зарплаты 7,5 тысячи сотрудников 50 вузов России будут увеличены — участники пилотного проекта «Передовые инженерные школы» будут получать доплату за преподавание фундаментальных дисциплин. Это следует из сообщения Минобрнауки, опубликованного в соцсетях 22 июня.

С нового учебного года изменения в оплате труда преподавателей фундаментальных дисциплин произойдут в 50 вузах, пояснили в министерстве. Так, с сотрудников хотят снять часть учебной нагрузки без снижения заработной платы. Кроме того, будут установлены доплаты за преподавание фундаментальных дисциплин в привязке к средней заработной плате в регионе.

«Соответствующее поручение озвучил Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию», — заявили в министерстве.

Как отмечает «Парламентская газета», ранее повышение зарплат преподавателей фундаментальных дисциплин анонсировал глава правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что мера позволит повысить престиж этой работы и расширить участие преподавателей в научных исследованиях.