Около 80% вопросов, поступивших от жителей Мурманска, были успешно решены или разъяснены на месте

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина за год состоялось 198 встреч руководителей округов с северянами. Около 80% вопросов, поступивших от жителей, были успешно решены или разъяснены на месте.

На этой неделе в Октябрьском округе заместитель начальника управления Виктор Соколов обсудил с жителями состояние двух лестниц в районе дома №1 по ул. Старостина и рядом с домом №1 по ул. Маклакова. Также был поднят вопрос о косметическом ремонте подъездов дома №1 по ул. Старостина и необходимости регулировки освещения на новых опорах. Дополнительно обсуждались вопросы благоустройства придомовых территорий для домов №№5 и 7 по ул. Пушкинской, №№8 и 10 по ул. Софьи Перовской, а также для домов №№17/12, 22 и 24 по ул. Профсоюзов.

В ходе встречи с заместителем главы администрации города Андреем Костиным жители дома по адресу ул. Александрова, 20 выразили недовольство состоянием придомовой территории и попросили убрать несанкционированные надписи с трансформаторной подстанции. Также была поднята проблема вывоза крупногабаритного мусора с контейнерной площадки. Работы были проведены оперативно, нарушения устранены.

Жители дома по ул. Александрова, 22, предложили установить искусственную дорожную неровность на пешеходном переходе от дома №14 к центру образования «Лапландия» на просп. Героев-североморцев.

Жители дома №12 по проезду Ивана Халатина отметили неудовлетворительное состояние дворового проезда. Также необходимо обустроить скат и навес на контейнерной площадке, установить фасадное освещение на доме и ограждение зеленой зоны. Кроме того, поступила просьба перенести сроки капитального ремонта фасада на более ранний срок, благоустроить зелёную зону у фасадов домов №8 и №10, а также расчистить водоотводной сток.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Дмитрий Коваленко обсудили с мурманчанами вопросы установки светофора на дороге общего пользования по ул. Зои Космодемьянской в районе МКД №18 и №33, а также ремонта дороги вдоль домов №14 и №16 по проезду Молодёжному.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28693&page=1