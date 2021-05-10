Около 9 тысяч посетителей побывало на борту фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» за время его стоянки в Мурманске

Завершилось посещение боевого фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», который был открыт для посещения жителями и гостями города-героя Мурманска в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. За два дня корабль посетило почти 9 тысяч мурманчан.

Желающих осмотреть новый корабль было настолько много, что образовалась длинная очередь на несколько сотен метров. Люди выстраивались друг за другом от контрольно-пропускного пункта на причал до здания морского вокзала. Время ожидания прохода в среднем составило около получаса.

Фрегат прибыл к причалу Мурманского морвокзала вечером 7 мая, а завтра утром он вернётся в главную базу Северного флота – Североморск.

В соответствии с требованиями Корабельного устава в честь государственного праздника 9 мая в 9 часов утра на фрегате были торжественно подняты Государственный и Андреевский флаги, а также флаги расцвечивания. В полдень фрегат принял участие в акции «Гудок Победы» и на 20 секунд включил корабельную сирену, отдавая дань памяти советским воинам-победителям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для посещения фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» гражданским населением был подготовлен специальный маршрут по верхней палубе корабля, определены места для фотографирования и развёрнуты информационные плакаты, рассказывающие о тактико-технических характеристиках, вооружении и возможностях корабля. На причале была установлена палатка с образцами российского стрелкового оружия, которое традиционно вызвало большой интерес у подрастающего поколения.