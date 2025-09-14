Около 9 тысяч участников собрал «Гольфстрим—2025»

В Мурманске прошёл XVIII фестиваль спорта «Гольфстрим», который собрал около 9 тысяч участников из разных регионов страны и стал ярким осенним праздником здорового образа жизни.

Торжественное открытие прошло 14 сентября на левобережной развилке мостового перехода, впервые заезд северян на инвалидных колясках стал преддверием торжественной церемонии открытия.

Всего для участников и гостей фестиваля было подготовлено более 20 видов активностей, таких как парады мототехники и четырёхлапых представителей ездового спорта, заезды на роликах и беговелах, соревнования по мини-футболу, петанку, фитнес-челлендж и силовой экстрим, лазертаг, юкигассен, квест по истории Кольского моста, эстафеты для малышей и другие.

К месту проведения главного спортивного события осени мурманчан доставили бесплатные автобусы из всех округов города. На ярмарке «Арктическая кухня» гости фестиваля смогли согреться бесплатным горячим чаем.

Главными событиями фестиваля стали массовый легкоатлетический забег по Кольскому мосту и заплыв через Кольский залив. Победители и призёры этих соревнований стали обладателями денежных сертификатов.

«Гольфстрим» – это больше чем спортивное событие, здесь собрались гости со всей области, из самых разных уголков. Команды представляют наши города, населённые пункты и военные гарнизоны. Люди полны эмоций, позитива и невероятной энергии! Это самое главное — такое совместное спортивное времяпрепровождение невероятно объединяет и прививает правильные, здоровые привычки в жизни», – отметил глава региона.

В завершение состязаний губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично наградил победителей и призёров масштабного спортивного праздника. Кубки, дипломы, памятные подарки из рук главы региона получили пловцы, преодолевшие ледяные воды Кольского залива, самые быстрые атлеты и виртуозные сапсерферы.

В забеге победу одержали Михаил Рыбаков (3 минуты 58 секунд) и Татьяна Виноградова (4 минуты 40 секунд), вторые места заняли Даниил Степовой (4 минуты 6 секунд) и Татьяна Соколова (5 минут 8 секунд), а третьи — Богдан Палий (4 минуты 7 секунд) и Екатерина Бурянина (5 минут 11 секунд).

Губернатор Андрей Чибис и врип главы Мурманска Иван Лебедев вместе с северянами приняли активное участие в забеге, разделив с участниками и зрителями эмоции праздника.

В заплыве через залив сильнейшими стали спортсмены из Владивостока Николай Морозов (14 минут 26 секунд) и Вероника Кузнецова (15 минут 18 секунд) Вторые места завоевали мурманчанин Владислав Сапожников (14 минут 57 секунд) и жительница Владивостока Маргарита Карпачева (15 минут 57 секунд). Бронзовые медали заплыва достались мурманчанам Александру Глазунову и Екатерине Крутовой (16 минут 7 секунд).

Особое внимание привлёк мастер спорта по тяжёлой атлетике Леон Мирошник, который установил новый рекорд Северо-Запада России, подняв гриф «Апполон Аксель» весом 410 кг.

Гости и участники также увидели заплыв на сапбордах. В этом соревновании победители распределились следующим образом:

1 место — Марина Скворода (Мурманск);

2 место — Ольга Смолякова (Мурманск);

3 место — Марина Южакова (Мурманск);

1 место — Дмитрий Глатоленко (Мурманск);

2 место — Кирилл Вшивцев (Апатиты);

3 место — Александр Голубов (Мурманск).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30834&page=1