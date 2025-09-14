Около 9 тысяч участников собрал «Гольфстрим—2025»Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатацию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.09.25 22:05

Около 9 тысяч участников собрал «Гольфстрим—2025»

В Мурманске прошёл XVIII фестиваль спорта «Гольфстрим», который собрал около 9 тысяч участников из разных регионов страны и стал ярким осенним праздником здорового образа жизни.

Торжественное открытие прошло 14 сентября на левобережной развилке мостового перехода, впервые заезд северян на инвалидных колясках стал преддверием торжественной церемонии открытия.

Всего для участников и гостей фестиваля было подготовлено более 20 видов активностей, таких как парады мототехники и четырёхлапых представителей ездового спорта, заезды на роликах и беговелах, соревнования по мини-футболу, петанку, фитнес-челлендж и силовой экстрим, лазертаг, юкигассен, квест по истории Кольского моста, эстафеты для малышей и другие.

К месту проведения главного спортивного события осени мурманчан доставили бесплатные автобусы из всех округов города. На ярмарке «Арктическая кухня» гости фестиваля смогли согреться бесплатным горячим чаем.

Главными событиями фестиваля стали массовый легкоатлетический забег по Кольскому мосту и заплыв через Кольский залив. Победители и призёры этих соревнований стали обладателями денежных сертификатов.

«Гольфстрим» – это больше чем спортивное событие, здесь собрались гости со всей области, из самых разных уголков. Команды представляют наши города, населённые пункты и военные гарнизоны. Люди полны эмоций, позитива и невероятной энергии! Это самое главное — такое совместное спортивное времяпрепровождение невероятно объединяет и прививает правильные, здоровые привычки в жизни», – отметил глава региона.

В завершение состязаний губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично наградил победителей и призёров масштабного спортивного праздника. Кубки, дипломы, памятные подарки из рук главы региона получили пловцы, преодолевшие ледяные воды Кольского залива, самые быстрые атлеты и виртуозные сапсерферы.

В забеге победу одержали Михаил Рыбаков (3 минуты 58 секунд) и Татьяна Виноградова (4 минуты 40 секунд), вторые места заняли Даниил Степовой (4 минуты 6 секунд) и Татьяна Соколова (5 минут 8 секунд), а третьи — Богдан Палий (4 минуты 7 секунд) и Екатерина Бурянина (5 минут 11 секунд).

Губернатор Андрей Чибис и врип главы Мурманска Иван Лебедев вместе с северянами приняли активное участие в забеге, разделив с участниками и зрителями эмоции праздника.

В заплыве через залив сильнейшими стали спортсмены из Владивостока Николай Морозов (14 минут 26 секунд) и Вероника Кузнецова (15 минут 18 секунд) Вторые места завоевали мурманчанин Владислав Сапожников (14 минут 57 секунд) и жительница Владивостока Маргарита Карпачева (15 минут 57 секунд). Бронзовые медали заплыва достались мурманчанам Александру Глазунову и Екатерине Крутовой (16 минут 7 секунд).

Особое внимание привлёк мастер спорта по тяжёлой атлетике Леон Мирошник, который установил новый рекорд Северо-Запада России, подняв гриф «Апполон Аксель» весом 410 кг.

Гости и участники также увидели заплыв на сапбордах. В этом соревновании победители распределились следующим образом:

1 место — Марина Скворода (Мурманск);

2 место — Ольга Смолякова (Мурманск);

3 место — Марина Южакова (Мурманск);

1 место — Дмитрий Глатоленко (Мурманск);

2 место — Кирилл Вшивцев (Апатиты);

3 место — Александр Голубов (Мурманск).

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30834&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: дефляция в России в августе составила 0,4%, а годовая инфляция в последнем месяце лета замедлилась до 8,14%-PRO Валюту (16+)Курс доллара провалился на 1,28 рубля, евро ослаб почти на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 и 15 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»