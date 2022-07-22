Около 900 человек посетили природный парк «Териберка» в рамках арктического фестиваля

В 2022 году на арктическом фестивале в Териберке можно было не только попробовать арктическую кухню, потанцевать под необычную музыку, попробовать себя в качестве мастера на многочисленных мастер-классах. Одной из самых популярных площадкой стала «Лаборатория арктического туризма».

Этот год Мурманской области проходит под эгидой экологически ответственного туризма, поэтому «Лаборатория» предлагала посетителям комплексные экскурсии по природному парку в сопровождении учёных Кольского научного центра РАН – «Прогулка с учёным». Также гости фестиваля могли совершить самостоятельную прогулку по парку.

По итогам прогулки гости могли дать обратную связь, заполнив онлайн форму, и получить памятный сувенир. В акции поучаствовали около 900 человек.

Учёные Кольского научного центра РАН разработали комплексную экскурсию по природному парку и провели восемь экскурсий за два дня – не только для гостей фестиваля, но и для туристского сообщества. Экскурсоводами выступили старший научный сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Михаил Кожин и заместитель генерального директора КНЦ РАН по научной работе, руководитель Лаборатории устойчивого развития Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Евгений Боровичев. Сопровождал группы и заботился о технической стороне экскурсии сотрудник ТИЦ Мурманской области Артем Зиновьев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, гости природного парка прикоснулись к уникальной природе Териберки, увидели птичьи базары и смогли познакомиться с великими сплетницами – чайками-моёвками. По словам учёных, их главной задачей было показать, что в Териберке не только красиво, но и интересно. Природа с помощью гранитов и волн смогла создать шедевр: идеально окатанные камни, и люди заселяли эти земли уже три тысячи лет назад, о чём свидетельствуют археологические находки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/