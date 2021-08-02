Около 900 заявлений на получение «арктического гектара» поступило за сутки

Около 900 заявлений на получение бесплатного гектара в Арктической зоне РФ поступило за сутки: примерно половина — на участки в Мурманской области, более 300 — в Архангельской области, рассказал РИА «Новости» министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«По состоянию на утро 2 августа поступило около 900 заявлений на получение бесплатного гектара в Арктике. Примерно половина из них приходится на Мурманскую область, более 300 заявлений поданы на участки в Архангельской области», — сказал Чекунков.

«Всего зарегистрировано более 9 тысяч обращений к сайту федеральной информационной системы. Такие показатели говорят о высоком интересе к программе среди северян», — добавил он.