Около полумиллиарда рублей будет направлено на летнюю оздоровительную кампанию-2026 для юных северян из федерального и областного бюджетов

Сегодня на оперативном совещании обсудили организацию летней оздоровительной кампании в 2026 году. Губернатор Андрей Чибис отметил, что она охватит более 18 тысяч детей.

«Из федерального и областного бюджета на эти цели будет направлено около 500 млн рублей. Для ребят доступен отдых на территории региона в лагерях Гандвиг и Варзуга, Зеленоборской санаторной школе-интернате, а также центры патриотического воспитания «На Севере – жить!» и «Воин». Также будут организованы смены на черноморском побережье Туапсинского и Геленджикского районов», – сообщил глава Мурманской области.

Сегодня в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» уже стартует первая смена «Время юных героев»: 150 студентов и школьников за 21 день пройдут интенсивный курс дисциплины и командообразования под руководством опытных наставников.

«Их ждут походы, экскурсии по Мурманской области и встречи с выдающимися людьми. Всего за летний период пройдёт 5 таких смен, и 800 человек смогут присоединиться к этому приключению, чтобы найти товарищей, научиться взаимовыручке, ответственности и проявить свои лидерские качества», – отметил губернатор.

Подробно о летней оздоровительной кампании рассказала в своем докладе министр образования и науки Диана Кузнецова.