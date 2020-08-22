Около станции Выходной началась надвижка пролетных строений нового моста через Колу на береговые опоры

ОАО «РЖД» продолжает строительство нового железнодорожного моста через реку Кола в районе станции Выходной в Мурманской области. Вчера строители приступили к операции по надвижке пролётных строений на береговые опоры.

Ранее собранные пролеты моста будут установлены на постоянные опоры. Надвижка проводится при помощи специальных гидротолкателей и домкратов, которые осуществляют перемещение конструкций по специально проложенным накаточным устройствам со скоростью около одного метра в час. Работы будут проводиться в течение недели.