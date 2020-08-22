ИТОГИ: Жилью – зелёную дорогу и избавляемся от ограничений«Область на контроле». Тематическая программа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.08.20 16:50

Около станции Выходной началась надвижка пролетных строений нового моста через Колу на береговые опоры

ОАО «РЖД» продолжает строительство нового железнодорожного моста через реку Кола в районе станции Выходной в Мурманской области. Вчера строители приступили к операции по надвижке пролётных строений на береговые опоры.

Ранее собранные пролеты моста будут установлены на постоянные опоры. Надвижка проводится при помощи специальных гидротолкателей и домкратов, которые осуществляют перемещение конструкций по специально проложенным накаточным устройствам со скоростью около одного метра в час. Работы будут проводиться в течение недели.

Напомним, что на время работ по строительству нового моста через реку Кола железнодорожники организовали движение поездов по обходному участку. Для этого было уложено 5,7 км нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 км. Работа по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском была проведена за 18 дней, обходной путь открыт для движения на 4 дня раньше намеченного срока. Первый грузовой поезд по обходному участку прошел 19 июня, пассажирский – 24 июня.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин
Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире05:25«Вне времени». Художественный фильм (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Мегрэ». Художественный сериал, 14 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)В июле северян огорчил рост цен на фрукты, перевязочные товары и тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 33 копейки, евро – почти на 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Объекты теплоснабжения Ковдорского и Терского районов к зиме готовы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 августа-PRO Нефть и газ (18+)Морской пункт пропуска признан соответствующим всем необходимым требованиям-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 487 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика