Около тонны отходов принял «Экотехнопарк» Мурманской области после акции по уборке территории лесного фонда

«Экотехнопарк» Мурманского филиала АО «Ситиматик» принял для обработки и безопасного захоронения 840 кг отходов после проведения субботника по уборке территории лесного фонда от мусора. Мероприятие состоялось по инициативе регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Огромный навал из пищевых и строительных отходов образовался на территории Мурманского лесничества, на 1371 км автодороги «Кола». О разрастающейся свалке сообщили местные жители, которые пользуются автодорогой поблизости.

Теперь территория леса очищена и радует глаз. Однако, чтобы впредь не доводить до подобных ситуаций, всем любителям лесных прогулок стоит помнить, что прежде всего чисто там, где не сорят. Кроме того, нарушителям грозит административное наказание по ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах» (от 500 рублей до 20 тысяч рублей).

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», ранее в Мурманской области власти неоднократно привлекали регоператора к масштабным уборкам несанкционированных свалок. Так, в 2019 году была проведена «мусорная кампания» на побережье Баренцева моря, в селе Териберка. Тогда силами техники регоператора было вывезено в Экотехнопарк в н.п. Междуречье порядка 900 кубометров отходов, которые копились там с советских времен - как минимум тридцать лет.

С 2020 года мурманский региональный оператор – партнёр областной акции «Спасибо за чистую тундру». Каждую осень участники убирают тундру вдоль маршрутов кочевий оленей, возле поселений. А филиал АО «Ситиматик» вывозит собранные отходы в «Экотехнопарк» Заполярья для безопасного захоронения.

В 2021 году представители регоператора приняли участие в масштабной экоакции по учёту прибрежного мусора, которая проходила на полуостровах Рыбачий и Средний, а в 2022 году Мурманский филиал АО «Ситиматик» оказал содействие в проведении работ по очистке территории в районе музея памяти защитников этой особо охраняемой природной территории. Сложность проведения работ там - удалённость участков уборки.

К сожалению, несанкционированные свалки отходов не редкость и в непосредственной близости от жилых домов, и на внутридворовых территориях.

Поток туристов в регион и нагрузка на природные экосистемы, в том числе на особо охраняемые природные территории, растёт год от года. По этой причине и жителям, и гостям Мурманской области крайне важно руководствоваться принципами рационального природопользования, не допускать появления стихийных свалок отходов — ни в лесу, ни в тундре, ни на придомовых территориях, — а также своевременно их ликвидировать.