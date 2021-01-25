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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.21 11:30

Около трёхсот старшеклассников Мурманской области уже обучились востребованным профессиям за счёт средств регионального бюджета

В мурманской гимназии №8 состоялось торжественное вручение ученикам 11 класса свидетельств о получении профессии агента банка. Свидетельства вручила заместитель директора по учебно-методической работе Мурманского индустриального колледжа Светлана Семенова. В течение года за счет средств областного бюджета на базе колледжа продолжалось обучение первой профессии по программе профессионального обучения. 18 школьников успешно сдали квалификационный экзамен, продемонстрировав высокий уровень освоения профессиональных компетенций.

С 2019 года по инициативе министерства образования и науки Мурманской области ученикам 10-11-х классов из десяти населенных пунктов региона предоставлена возможность пройти профессиональное обучение за счет средств областного бюджета по рабочим профессиям и должностям служащих. По окончании обучения при условии успешной сдачи квалификационного экзамена каждый школьник получает свидетельство установленного образца.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в 2019 году в 11 областных колледжах на обучение по 12 программам профессиональной подготовки были приняты 279 школьников. В 2020 году в 12 профессиональных образовательных организаций осуществлен прием более 300 школьников по девяти программам профессионального обучения.

Свидетельства об обучении уже получили около 300 школьников региона.

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