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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.22 16:00

Около трети россиян имеют дополнительный заработок, но половина жителей страны не имеет сбережений и накоплений

Каждый второй россиянин (51%) в настоящее время не имеет каких-либо сбережений и накоплений, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на официальном сайте социологического института.

Социологи отмечают, что удельный вес сограждан, не располагающих сбережениями, за последние десять лет заметно снизился - в 2012 году накоплений не имели почти две трети россиян (62%).

На данный момент чаще всего сбережений не оказывается у респондентов в возрасте 35-44 лет (59%), показывают результаты исследования.

По данным ВЦИОМ, женщин без накоплений оказалось больше, чем мужчин - 56% и 46% респондентов соответственно.

Всероссийский инициативный интернет-опрос был проведён 11 августа 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

При этом около трети россиян имеют дополнительный заработок. Чаще всего подрабатывает молодёжь, которая на основном месте трудится удалённо или в комбинированном режиме. Об этом говорится в исследовании Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Как пишет «Российская газета», дополнительный заработок имеют работники, занятые в строительстве, ремонте автомобилей и бытовых изделий, недвижимости, здравоохранении, образовании и науки. Чаще других подрабатывают молодые люди до 30 лет; городские жители, которые по основному месту работы трудятся на удалёнке. «Вторичная занятость - это не только дополнительный доход, но и возможность получить новые знания, навыки, опыт, которые позволяют более уверенно чувствовать себя на рынке труда», - говорит заместитель руководителя рабочей группы федерального проекта «Содействие занятости» РАНХиГС Олег Кондратенко.

По словам руководителя службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru Марии Игнатовой, подработка может приносить от 10 до 50% от основного дохода.

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