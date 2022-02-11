Около тысячи нормативных правовых актов в Мурманской области, несоответствующих требованиям закона, оспорены прокурорами в 2021 году

Прокуратурой Мурманской области подведены итоги деятельности по надзору за соответствием федеральному законодательству нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в 2021 году.

В связи с выявлением 32 незаконных нормативных правовых актов, принятых законодательным и исполнительными органами государственной власти региона и 905 актов органов местного самоуправления, среди которых 5 уставов муниципальных образований, внесены соответствующие акты реагирования.

Отступления от требований закона выявлены в области предоставления государственных и муниципальных услуг, бюджетных и земельных правоотношений, жилищного законодательства, а также в других сферах.

Из оспоренных нормативно-правовых актов 787 к концу года уже приведены в соответствие с требованиями закона, рассмотрение оставшихся находится на контроле прокуратуры.

В результате проведенных проверок в органы государственной власти региона внесено 5 представлений об устранении нарушений законодательства в сфере нормотворчества, в органы местного самоуправления – 11 представлений.

По мерам прокурорского реагирования в указанной сфере 4 должностных лица органов местного самоуправления привлечены к дисциплинарной ответственности, 7 лиц – к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

Работа по надзору за соответствием федеральному законодательству нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в 2022 году продолжается.