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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.20 18:00

Окончание пандемии коронавируса столь же важно россиянам, как и личное счастье

В новогоднюю ночь россияне будут чаще, чем раньше, загадывать здоровье, чуть реже — высокий заработок. Впервые в списке новогодних желаний россиян — окончание пандемии коронавируса. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» спросил у 1600 респондентов из всех округов страны, что еще, кроме новой хорошей работы, они загадают в новогоднюю ночь.

Непростой 2020 год научил россиян уделять больше внимания своему здоровью и здоровью близких. В преддверии нового года более трети (35%) опрошенных загадают именно здоровье — себе, супругам, детям, родителям, родственникам и друзьям. В 2018 году такое простое и понятное желание загадывали 30% респондентов.

Заработать много денег по-прежнему важно, это второе по популярности желание россиян, но называли его чуть реже: 8% сейчас и 11% в 2018 году.

По 7% опрошенных загадают мира на земле и собственный карьерный рост. При этом отсутствия войн мужчины желают вдвое чаще женщин (10% против 5%).

О счастье мечтают 6% опрошенных, почти столько же (5%) — об окончании пандемии COVID-19. О своем желании обрести семью, вступить в брак будут думать 4% россиян, причем это число одинаково и среди мужчин, и среди женщин.

По 3% респондентов загадают под новый год благополучие, стабильность, любовь и собственное жильё. Удачи и путешествий хотят по 2% россиян.

Один россиянин из 100 загадает рождение ребёнка. О личном автомобиле, исполнении желаний и процветании России будут думать ещё по 1% респондентов.

Другие желания загадают 13% россиян. Среди самого сокровенного — открытие своего бизнеса, получение водительского удостоверения, переезд в другой город, успешная сессия в учебном заведении и прочие мечты.

8% опрошенных не стали делиться своими желаниями: «Не скажу, а то не сбудется».

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