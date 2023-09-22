Окружной форум добровольчества, полуфинал Международной премии и подготовка к Всемирному дню молодёжи: Мурманская область встретила гостей из Северо-Западного федерального округа

19 сентября в Мурманске стартовал Окружной форум добровольцев Северо-Западного федерального округа платформы Росмолодёжь.Добро. Он объединил 200 организаторов и руководителей проектов в сфере волонтёрства, которые за предстоящие дни форума обсудят вопросы развития добровольчества в России, поделятся друг с другом лучшими практиками и методами работы и совершат полезные дела «здесь и сейчас». Помимо этого, на форуме пройдёт обучение волонтёров региональных центров Всемирного фестиваля молодёжи – 2024.

Торжественное открытие форума началось с обзорного видеоролика о принимающем регионе – Мурманской области и о роли добровольчества в его развитии. Возросшую потребность в волонтёрах и их героизм, который они ежедневно проявляют, помогая военнослужащим СВО и их семьям, особенно отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении к участникам на открытии форума.

«Здесь и сейчас мы создаём новое будущее для области, а на фронте, прямо сейчас, создают будущее для всей нашей страны. Их смелость и готовность отдать всё ради своей Родины напоминает нам о том, что мы сильны, только когда едины, ведь у каждого свой фронт», – отметил Андрей Чибис.

Церемонию открытия форума посетили представители Росмолодёжи и Ассоциации волонтёрских центров, а также руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис, председатель Комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

«На этом форуме у вас будет много возможностей для того, чтобы совершить добрые дела, познакомиться с уникальной культурой и добровольческими организациями Мурманской области. Надеемся, что каждый из участников найдёт время и возможность в своём плотном графике для того, чтобы посетить уникальные мероприятия и познакомиться с людьми, которые приехали в Мурманскую область, чтобы поделиться своим опытом. Самое важное, что каждый из участников – именно этот человек», – объяснила руководитель направления Росмолодёжь.Добро Дарья Жукова.

«Важно помнить, что мы получаем знания и обмениваемся опытом для того, чтобы помогать людям. Мы занимаемся самым главным, что может быть на этой земле – отдаём себя. За каждым из вас есть история помощи, служения, самопожертвования. Вдохновляйтесь друг другом, делитесь своими историями и пусть добра будет больше», — пожелал участникам заместитель председателя совета АВЦ Матвей Масальцев.

«Впереди у ребят три дня знакомства с нашим краем. Всего 72 часа на то, чтобы найти новых друзей и придумать совместные проекты, которые сплотят наши регионы ещё сильнее», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

«Такие мероприятия важны для Мурманской области и всей России, они позволяют не только узнать опыт коллег из других регионов, но и по-новому взглянуть на свои проекты, а также поделится интересной идеей и воплотить её в жизнь на уровне всей страны», – отметил председатель Комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Для представителей Мурманской области организована региональная программа, где они смогут продумать способы развития региона, инструменты и технологии работы по организации деятельности в сфере добровольчества, проведении федеральных мероприятий.

Полуфиналисты международной премии #МЫВМЕСТЕ пройдут образовательный и деловой блоки, направленные на решение задач конкретных регионов, обсудят актуальную повестку и подумают над улучшением своих проектов. Также во время окружных форумов пройдут полуфиналы международной премии #МЫВМЕСТЕ.

У каждого участника будет возможность сделать добрые дела во время выездной полезной программы, которая традиционно проводится в городах, принимающих окружные форумы, и позволяет посетить несколько интерактивных площадок.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, также на форуме будут организованы акции «Корзина Добра #МЫВМЕСТЕ», «Ярмарка Добра #МЫВМЕСТЕ» и «Добрые письма», на которых все желающие смогут поблагодарить волонтёров и участников Специальной военной операции, за символические пожертвования приобрести памятные сувениры, сделанные руками детей Донбасса, и привезти гуманитарную помощь, которая будет передана жителям новых территорий.

Помимо этого, участников форума ждёт экскурсионная программа, во время которой они смогут познакомиться с культурой и крупными индустриальными объектами Заполярья.

Организатором форума выступает направление Росмолодёжь.Добро и правительство Мурманской области.

Фото (Росмолодёжь.Добро): https://gov-murman.ru