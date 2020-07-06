Оксана Астахова присмотрит за реализацией проектов по благоустройству городской среды в нашем регионе

Проекты по благоустройству городской среды в Мурманске взяты под контроль регионального правительства, куратором по работе со столицей Заполярья назначена заместитель губернатора Оксана Астахова. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания заявил глава региона Андрей Чибис.

«Министерство градостроительства и благоустройства и муниципальные заказчики должны жестко следить за выполнением работ в срок и с соответствующим качеством. Сквер имени Кирова в Мурманске выглядит безобразно, это пример того, как нельзя работать на объектах благоустройства. Те, кто допустил такое халатное отношение, должны быть наказаны. В ближайшие три дня будет создан координационный совет для того, чтобы мы могли оперативно решать проблемы реализации проектов в городе Мурманске и контролировать исполнение поручений», – подчеркнул Андрей Чибис.

Тема благоустройства территорий стала одной из ключевых на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Так, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе в 2020 году запланированы благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов, 15 общественных территорий, реализация двух проектов победителей Всероссийского конкурса горсреды, устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте. Также в рамках благоустройства общественных территорий ведется установка детских площадок.

«В отношении всех дворовых и общественных территорий определены подрядные организации и заключены контракты. В этом году принципиальное условие для всех объектов – завершение не позднее 1 октября. В ближайшее время на тех территориях, где есть вопросы, проведём рабочие совещания со всеми участниками процесса», – сказал министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Михаил Кудряшов.

В данный момент к работам по благоустройству дворовых территорий из 27 муниципальных образований приступили 24, общий процент выполнения – более 30%. Работы также проводятся на всех общественных пространствах, в том числе на территориях, которые стали победителями Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений. На набережной в Коле ведутся работы по планировке грунта, прокладке сетей, устройству оснований тротуаров. По набережной в Мончегорске завершена подготовка, сейчас разбивают пешеходные дорожки, прокладывают сети. В городах Кандалакша и Оленегорск подрядчики ведут земляные работы на территории.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, что касается устройства 57 дополнительных детских и спортивных площадок, на данный момент составляется график на основе представленных муниципалитетами данных о готовности площадок. Ведётся процедура согласования еще девяти адресов по дополнительным территориям для установки больших спортивных объектов.