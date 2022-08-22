Оксана Демченко напомнила северянам о ревакцинации

Врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко напомнила северянам, что несмотря на то, что в Мурманской области эпидситуация по ковиду стабильная, сохраняются риски сезонного повышения заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Причиной этому может стать массовое возвращение жителей Кольского Заполярья из отпусков и формирование организованных коллективов в детских садах и школах.

«Большинству жителей региона пора ревакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, а кому-то пройти первичную вакцинацию. Появилась возможность привиться и от сезонного гриппа. Напомню, вакцинация - это самый надёжный метод профилактики и прошу всех ответственно отнестись к вопросу защиты своего здоровья», - подчеркнула первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, минимальный интервал между вакцинацией от коронавирусной инфекции и гриппом — месяц. Именно поэтому для каждого важно уже сейчас распланировать иммунизацию, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/