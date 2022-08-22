В рамках оперативного совещания врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко поздравила северян с Днём российского флага.

«Сегодня День Государственного флага Российской Федерации - одного из главных символов страны. Под этим флагом наши соотечественники отстаивают интересы России, защищают границы, завоёвывают победы. Для нас, россиян, это, несомненно, важный праздник, особенно в период попыток давления на нашу страну», - подчеркнула первый заместитель губернатора.

В честь праздника в Мурманске в Долине Уюта состоится забег с флагом России в 15 часов на дистанцию - 1 километр. Также по всей области сегодня запланированы тематические праздники, игры, акции.

Всего более 30 мероприятий проведут учреждения культуры региона, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/