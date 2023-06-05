Оксана Демченко призвала руководителей муниципалитетов ответственно подходить к работам по благоустройству дворовых территорий

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Оксана Демченко отметила, что вопросы благоустройства находятся в числе приоритетных и обратилась к главам администраций муниципальных образований региона с просьбой внимательно и ответственно подходить к благоустройству дворов.

«Сезон благоустройства начался, сезон короткий. И здесь очень многое зависит от того, как будет организована работа на местах, насколько налажено взаимодействие заказчика и подрядчика. Благоустройства дворовых территорий и обустройства спортивных и детских комплексов жители очень ждут. Важно, коллеги, не допустить срывов и сделать работы вовремя», – сказала Оксана Демченко.

Первый замгубернатора отметила, что за 4 года в Мурманской области было благоустроено 873 дворовые территории многоквартирных домов и 128 общественных территорий. Кроме того, реализовано 13 проектов-победителей и 3 проекта-финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, установлено 255 детских игровых и спортивных комплексов.