Вчера в ходе оперативного совещания рассмотрели план проведения мероприятий, направленных на экологическое просвещение. Врио губернатора Оксана Демченко сообщила, что ежегодно экологические акции и субботники объединяют десятки тысяч жителей Мурманской области.

«Итогом их проведения становятся сотни тонн собранного и вывезенного мусора. Благодарю всех неравнодушных жителей региона за активную позицию, за желание, прежде всего, сохранить, сберечь нашу уникальную природу», – обратилась Оксана Демченко.

Так, только в рамках субботников «Зелёная весна» и «Зелёная Россия» на территории региона было собрано около 370 тонн мусора. В рамках всероссийской акции «Бумбатл» направлено на переработку больше 40 тонн макулатуры. Кроме того, в рамках этих мероприятий очищается и береговая полоса – с 2019 года было расчищено более 240 километров.

Оксана Демченко призвала северян и в этом году активно участвовать в экологических проектах.

Подробнее о проводимых мероприятиях рассказала министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru