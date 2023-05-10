Оксана Демченко: «Работа по поддержке наших защитников и их семей ведётся в регионе с самого начала специальной военной операции»

Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко отметила, что работа по поддержке защитников и их семей, которая была поставлена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, ведётся в регионе с самого начала специальной военной операции.

Системным решением стало открытие в ноябре прошлого года Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО.

«По сути, была реализована система «единого окна», через которое оперативно решаются все жизненно важные для семей вопросы: бытовые, финансовые, медицинские, образовательные, социальные и иные. При этом нет разделения по важности этих задач, поскольку для семьи каждое обращение является важным», – сказала Оксан Демченко.

Отделения Центра функционируют в 12 муниципалитетах на базе Центров социальной поддержки населения. 25 кураторов Северного и Южного отдела поддерживают постоянную коммуникацию с семьями, обеспечивают оперативное решение запросов каждой конкретной семьи в рамках межведомственного взаимодействия.

«На сегодняшний день решено более 11 тысяч вопросов. По каждому из них есть подтверждение о том, что проблема действительно отработана. Порядка 2% вопросов от общего количества находятся в работе», – сказала Оксана Демченко, отметив, что кураторы Центра очень чуткие люди, для которых помощь – не часть работы, а искреннее желание.

Также в регионе был разработан ряд мер поддержки для семей участников СВО. Так, в школах и колледжах предусмотрено бесплатное двухразовое питание, а за посещение детского сада полностью компенсируется оплата. Кроме того, установлены дополнительные меры социальной поддержки для детей – это бесплатное посещение дополнительных занятий, кружков и секций, зачисление вне очереди в группы продленного дня в школах и зачисление вне очереди в детские сады.

Для нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов из семей участников СВО организовано бесплатное социальное обслуживание. Также члены семей участников СВО входят в перечень приоритетных категорий программы «Свой дом в Арктике» и могут получить 1,5 млн рублей на приобретение или строительство дома или домокомплекта.

«Регулярно от правительство региона в зону СВО уходит помощь нашим бойцам: это и техника, в том числе квадрокоптеры и автомобили, и одежда. Сегодня объём такой поддержки составляет 160 единиц. Также регионе проходит партийная акция «Север помогает». Во всех муниципалитетах развёрнуты пункты приёма помощи для северян, призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО. В составе таких гуманитарных конвоев, отдельными фурами, а также авиацией отправлено свыше 185 тонн собранной помощи», – подчеркнула Оксана Демченко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на днях в зону проведения спецоперации была отправлена очередная партия помощи от правительства региона – автомобильная техника, квадрокоптеры, строительные материалы и медицинские принадлежности, – всего около 70 тонн.

Фото: https://gov-murman.ru