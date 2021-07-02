Оксана Демченко: самые капиталоёмкие национальные проекты – «Здравоохранение», «Демография», «Жильё и городская среда»

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко рассказала о реализации приоритетных национальных проектов в Мурманской области. По итогам 2021 года правительство региона должно обеспечить достижение 164 показателей национальных проектов. Общий объём финансирования мероприятий в рамках проектов составляет почти 15 миллиардов рублей.

«Больше всего средств направлено на реализацию проекта «Демография» – почти четыре миллиарда рублей. Финансирование проекта «Жильё и городская среда» составляет 3 миллиарда 346 миллионов рублей, а «Здравоохранение» – 3 миллиарда 193 миллиона рублей», – сообщила Оксана Демченко.

В рамках национального проекта «Демография» оказывается финансовая поддержка семьям при рождении детей. Её уже получили 3757 семей на сумму более 344 миллионов рублей. Строятся детские сады и, тем самым, создаются дополнительные условия для занятости женщин. Реализуются программы укрепления общественного здоровья, повышается качество жизни старшего поколения, создается спортивная инфраструктура.

В Кировске в этом году введен в эксплуатацию горнолыжный подъемник. Впервые для воспитанников спортшколы построили современную канатную дорогу, которая соответствует международным требованиям. Начато строительство двух ФОКОв в Кандалакше и Заозерске. 579 единиц спортинвентаря и оборудования на сумму 24 с половиной миллиона рублей поставят до конца августа 2021 года.

В Мурманской области серьёзно сократилось среднее время ожидания мест в садах для детей от 1,5 до 3 лет. Сейчас оно составляет в среднем 9 дней. Тем не менее, в регионе строится еще 5 детских садов на 646 мест. Новые детские сады возводятся в Мурманске (2 сада) и по одному детскому саду в Североморске, Алакуртти и Мурмашах.

8196 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов получают социальные услуги в организациях социального обслуживания.

В рамках проекта «Здравоохранение» развивается система оказания первичной медико-санитарной помощи и детское здравоохранение, направляются ресурсы на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, привлечение кадров и цифровизацию. Благодаря этой работе более 84 тысяч человек уже воспользовались онлайн-услугами на едином портале «Госулуги». 2458 пациентов бесплатно получили лекарства для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений после операций.

«В августе ожидается поставка магнитно-резонансного томографа в Мурманский областной онкологический диспансер. На это направлено почти 59 миллионов рублей. А в июле-августе четыре мобильных медицинских комплекса поступят в регион для Кандалакшской, Кольской и Печенгской ЦРБ», – отметила Оксана Демченко.

По проекту «Жильё и городская среда» ведется работа по сокращению непригодного для проживания жилфонда и переселение граждан из «авариек». Уже расселено более 27 тысяч квадратных метров. Почти полторы тысячи человек переехали.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, начаты работы по благоустройству дворовых территорий для 80 многоквартирных домов (в плане их 249) и 38 общественных территорий. Проекты победителей и финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях уже воплощаются в жизнь на территории Заполярного, Гаджиева, Оленегорска, Апатитов, Кандалакше, Полярного, Мончегорска, Североморска, Снежногорска, Кировска, Ковдорского района.

Всего в Мурманской области реализуется 11 национальных проектов. Общее количество объектов, которые возводятся или модернизуются – 370. Из них 357 объектов запланировано ввести в эксплуатацию уже в 2021 году.