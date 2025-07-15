Оксана Демченко: в Мурманской области расширена программа поддержки участников СВО «Герои Севера»

На оперативном совещании первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко сообщила о включении 11 новых участников специальной военной операции в региональную программу «Герои Севера».

Заместитель главы региона напомнила, что программа создана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина как аналог федерального проекта «Время Героев». Она направлена на подготовку квалифицированных руководителей для органов власти и ключевых предприятий региона. Отобранные участники начнут обучение уже осенью этого года.

«Наша задача — помочь защитникам Отечества применить их уникальный боевой опыт и лидерские качества в мирной жизни: в государственном или муниципальном управлении и развитии региона. В конце мая мы уже определили первых 19 участников, которые активно включились в общественную работу. 11 июля мы завершили отбор, и ещё 11 человек стали участниками программы», — подчеркнула Оксана Демченко.

Также первый заместитель губернатора поблагодарила участников и тех, кто поддерживает бойцов на новом этапе их жизненного пути.

Напомним, программа «Герои Севера» запущена 23 февраля 2025 года. Проект призван обеспечить плавную адаптацию участников СВО к гражданской жизни и помочь им реализовать свой потенциал в сфере государственного и муниципального управления. Всего для участия в программе поступило 377 заявок от участников СВО, в том числе добровольцев и мобилизованных лиц. Отбор включал написание эссе, тестирование и собеседования с экспертами-психологами.

Региональное Министерство информационной политики отмечает, что образовательный модуль для участников программы начнётся 1 сентября 2025-го и продлится по май 2026 года. В рамках проекта запланированы стажировки в государственных органах и на предприятиях региона, знакомство с инвестиционными институтами области, а также работа с персональными наставниками из числа руководителей высшего звена, глав предприятий и членов правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550315/#&gid=1&pid=1