Оксана Демченко вручила заполярным семьям награды ко Дню матери

В последнее воскресенье ноября в России празднуют День матери. Накануне в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова исполняющая обязанности губернатора Оксана Демченко поздравила заполярные семьи, вручив им медали ордена «Родительская слава», почётные знаки Мурманской области «Материнская слава», а также памятные адреса губернатора Мурманской области.

Медаль ордена «Родительская слава» вручается за достойное воспитание четырёх и более детей. Сегодня этой награды были удостоены сразу четыре семьи: Аверкиева Ася Васильевна и Аверкиев Дмитрий Борисович; Фтемова Татьяна Павловна и Кирбаба Дмитрий Анатольевич; Сугак Елена Юрьевна; Воронько Татьяна Николаевна и Воронько Василий Евгеньевич.

Почётным знаком Мурманской области «Материнская слава» могут быть отмечены проживающие в регионе многодетные мамы за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики. Сегодня восемь таких многодетных мам из разных городов области награждены почетным знаком «Материнская слава». Они воспитывают в своих семьях четверых и более детей: (г. Мурманск) Быковская Мария Васильевна, Панычева Ольга Григорьевна; (ЗАТО г. Североморск) Белецкая Ольга Николаевна, Тискович Юлия Васильевна; (г. Оленегорск) Полякова Анастасия Васильевна; (н.п. Высокий) Сибирцева Екатерина Яновна и (п.г.т. Никель) Чалая Светлана Сергеевна.

В текущем году памятными адресами губернатора Мурманской области были поощрены 41 многодетная семья, из которых 18 матерей поднялись на сцену для получения наград. Также благодарственными письмами Мурманской областной Думы были отмечены три многодетные матери за ответственное отношение к сохранению семейных ценностей.

В 2024 году, объявленном Годом семьи, федеральные и региональные власти продолжают усиливать поддержку многодетных семей. Награжденные медалью ордена «Родительская слава» получают единовременное денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей. В дополнение к этому, по поручению губернатора А.В. Чибиса, семьям, награжденным орденом и медалью «Родительская слава», предусмотрена единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей на приобретение автомобиля или улучшение жилищных условий.

К врученному сегодня почётному знаку «Материнская слава» предоставляется удостоверение и разовое денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Также матерям, награждённым орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава» и Почётным знаком Мурманской области «Материнская слава», предоставляется региональная единовременная выплата к Международному дню семьи в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 18 лет (до 23 лет — при условии очного обучения).

«Поддержка материнства остаётся приоритетом для властей Мурманской области. Мы уверены, что комплексная система социальной помощи, направленная на обеспечение здоровья матерей и детей, создаст лучшие условия для семей и будет способствовать их благополучию», — отметила Оксана Демченко.

«Выражаю глубокую признательность семьям, где взаимоотношения родителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу», — отметил глава профильного ведомства Сергей Мякишев.

После награждения праздничное мероприятие продолжилось творческими номерами от исполнителей и коллективов ДК им. С.М. Кирова и Центра досуга и семейного творчества.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/