Оксана Демченко выступила перед участниками Союза муниципальных контрольно-счётных органов России

Вчера в столице Кольского Заполярья состоялась встреча членов Союза муниципальных контрольно-счётных органов Российской Федерации. На съезд приехали председатели и представители муниципальных и региональных КСП из Калининграда, Волгограда, Якутии и других городов. С приветственным словом к собравшимся обратилась первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Мы стремимся сделать жизнь комфортной и удобной для людей в нашем регионе, в частности – в Мурманской области. Наша цель — развивать регион, чтобы он стал современным, мощным и сильным. Правильное сотрудничество между исполнительной властью и контрольно-счетными органами играет ключевую роль в успешном решении этих задач, так как мы все работаем на благо людей», — отметила первый вице-губернатора Мурманской области.

Мурманск стал площадкой для обмена профессиональным опытом, мероприятия съезда позволили погрузиться его участникам в актуальные вопросы своей деятельности в современных условиях. Спектр тем для обсуждения широкий — совершенствование внешнего финансового контроля с использованием цифровых технологий, финконтроль в сфере освоения бюджетных средств на строительство и капремонт муниципальных объектов, а также оценка коррупционных рисков во время экспертно-аналитических мероприятий.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Союз муниципальных контрольно-счетных органов создан решением первой всероссийской конференции 13 мая 2002 года. Целями деятельности Союза МКСО является защита профессиональных интересов муниципальных контрольно-счетных органов и укрепление их взаимодействия в части повышения эффективности внешнего муниципального финансового контроля. На сегодняшний день Союз насчитывает 514 представителей КСП из различных субъектов страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/