Октябрьская железная дорога в январе-сентябре текущего года увеличила погрузку на 3%

Октябрьская железная дорога в январе-сентябре 2023 года увеличила объём погрузки на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 77,4 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, за 9 месяцев текущего года на территории обслуживания перевозок было погружено 20,2 млн тонн строительных грузов (+ 5,4%), 17,5 млн тонн железной и марганцевой руды (+ 6,1%), 17,5 млн тонн химических и минеральных удобрений (- 5,4%), 7,7 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+ 4,5%).

Кроме того, погрузка цемента в январе-сентябре составила 843,9 тысячи тонн (+ 18,4%), чёрных металлов - 504 тысячи тонн (- 4,6%), цветной руды и серного сырья - 193,5 тысячи тонн (- 0,9%), зерна - 101,6 тысячи тонн (+ 25,4%).

При этом в сентябре погрузка на ОЖД составила 8,4 млн тонн, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.