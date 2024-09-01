Октябрьский районный суд Мурманска вынес решение о штрафе капитана судна АК0630 «Койда-2» на 8,5 млн рублей

Октябрьским районным судом города Мурманска рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении должностного лица – капитана судна.

В ходе административного расследования установлено, что должностное лицо – капитан судна АК0630 «Койда-2», гражданин Г., в период с 1 по 26 марта 2024 года при осуществлении промышленного рыболовства в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море по разрешению на добычу (вылов) трески и пикши, не обеспечил соблюдение требований пунктов 14.4.4 и 21 Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, а именно: применил тралящие орудия добычи (вылова), имеющих внутренний размер ячеи, а также размер (шаг) ячеи менее 130 мм.

Как сообщает vk.com/public217758342, указанными действиями должностное лицо совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дела Октябрьский районный суд г. Мурманска постановил: «признать должностное лицо - капитана судна Г. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 млн 500 тысяч рублей без конфискации судна и иных орудий совершения административного правонарушения.

Рыбопродукцию, произведенную 26 марта этого года, арестованную протоколом ареста от 29.03.2024, передать Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия для обращения в федеральную собственность».

Постановление не вступило в законную силу.