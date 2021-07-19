Олег Минин будет назначен на должность внештатного советника по здравоохранению Мурманской области

Олег Минин станет внештатным советником по здравоохранению Мурманской области. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Для того чтобы активнее заниматься в непростых условиях дефицита врачей нашей системой здравоохранения с особым акцентом на медицину в ЗАТО, которая управляется ФМБА, принято решение о том, чтобы Олег Геннадьевич Минин стал внештатным советником по здравоохранению, – отметил Андрей Чибис. – Олега Геннадьевича все знают, он заслуженный работник здравоохранения России. Прошу аппарат правительства Мурманской области провести все процедуры по оформлению».

Олег Минин выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Мурманской области и Федерального медико-биологического агентства России.

«Благодарю вас, Андрей Владимирович, за оказанное доверие. В тот момент, когда необходимо добиться конкретных результатов, я предпочитаю не задавать вопросы, а давать советы и эффективные рекомендации в рамках своих компетенций для их достижения», – прокомментировал решение губернатора Олег Минин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время Олег Минин руководит Мурманским многопрофильным центром имени Н.Н. Пирогова Федерального медико-биологического агентства. Ранее он был награждён Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», почётным знаком «За вклад в развитие города Мурманска» (за достижения в сфере (области) здравоохранения), почётными грамотами Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Мурманской областной Думы и благодарностью Губернатора Мурманской области.