Олег Прасов: акция «Сила в Правде» — это уважение к истории Отечества, память о подвиге наших предков

По окончании первого этапа уникальной акции Министерства обороны «Сила в Правде» БДК «Иван Грен» вернулся в Североморск. По предложению командования Северного флота в период короткой стояки организовали посещение корабля для учащихся североморских школ.

«Сегодня вместе с учениками лицея №1 с огромным удовольствием посмотрел выставку исторического и современного вооружения, военной техники и музейные экспозиции, а кроме того, познакомился с самим кораблём, - делится на своей страничке в соцсети «ВК» впечатлениями с земляками глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов. - Экскурсии для школьников будут проходить ещё два дня, а в пятницу с 14.00 до 17.00 «Иван Грен» будет открыт для всех желающих. Рекомендую обязательно воспользоваться этой возможностью. «Сила в Правде» — это уважение к истории Отечества, память о подвиге наших предков и гордость за успехи и достижения современных Вооруженных сил Российской Федерации».

Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242451%2Fwall626786971_1759