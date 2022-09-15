Олег Прасов: дополнительные средства будут направлены на ремонт ещё четырёх квартир, четырёх трапов

«Уже второй год в нашем регионе реализуется проект реновации ЗАТО, который был инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержан на федеральном уровне, - написал на своей страничке в соцсети «ВК» Олег Прасов, глава ЗАТО г.Североморск. - Напомню, изначально в планах на этот год у нас был снос трёх домов и ремонт 16 квартир. 12 из них уже приняты и в ближайшее время будут распределены жителям, ещё четыре в нп Североморск -3, согласно контракту, будут готовы в октябре».

Олег Александрович отмечает: «За счёт экономии, которая образовалась по результатам конкурсных процедур, муниципалитету по решению губернатора были выделены дополнительные средства, которые будут направлены на ремонт ещё четырёх квартир, четырёх трапов (рядом с домом №5 по ул. Морской, на ул. Капитана Елькина, от ул. Душенова к стадиону и от ул. Адмирала Сизова к ул. Северной) и снос двух домов».

Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242446%2Fwall626786971_1757