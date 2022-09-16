Олег Прасов, глава ЗАТО г.Североморск, поздравил моряков с возвращением в родной город из дальнего похода

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Североморск прибыли ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и средний морской танкер «Вязьма», выполнившие задачи дальнего похода в районах Баренцева, Норвежского, Северного и Средиземного морей, а также в районах Северо-Восточной Атлантики. За 197 ходовых дней кораблями пройдено более 36 тысяч морских миль.

Командующий флотом поздравил моряков с успешным выполнением всех поставленных задач и возвращением домой, поблагодарил за службу и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и силы духа, а также новых свершений во имя России. По флотской традиции адмирал Александр Моисеев вручил командирам боевых кораблей и капитану танкера жареных поросят.

Присоединился к поздравлениям и глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов: «Я искренне поздравляю наших воинов-североморцев с успешным выполнением боевых задач и возвращением в родную базу. Большая часть вашего похода прошла в непростом регионе, где в последнее время ситуация обострилась. Спасибо за службу и постоянную готовность встать на защиту нашей Родины. Крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и силы духа!».

Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242466%2Fwall626786971_1768