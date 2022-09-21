Олег Прасов: искренне благодарен всем членам Общественного совета за неподдельный интерес и активную жизненную позицию

После небольшого летнего перерыва возобновилась работа Общественного совета при главе ЗАТО г.Североморск. Приглашенными гостями заседания стали министр государственного и жилищного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова, руководитель Мурманского регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Валентина Котова и депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин.

«Повестка выдалась весьма насыщенной: от нового способа учёта комресурсов на ОДН по холодному водоснабжению и электричеству и важности создания Советов домов и ТСЖ до функционирования нового детского сада на ул. Восточной и ремонтов городских трапов, - отметил Олег Прасов, глава ЗАТО г.Североморск. - Искренне благодарен всем членам Общественного совета за неподдельный интерес и активную жизненную позицию. Все замечания и предложения по актуальным проблемам включены в протокол для дальнейшего контроля за их исполнением».

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