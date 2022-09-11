Олег Прасов: обязательно воспользуйтесь своим избирательным правом!

Сегодня, в единый день голосования, председатель избиркома региона Антон Богомолов совершил рабочую поездку в ЗАТО Видяево, во время которой посетил избирательный участок №297.

При посещении УИК присутствовали председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и председатель Совета депутатов ЗАТО Александр Бугайчук. Совместно с коллегами из ТИК и УИК по новой традиции старт выборов был дан с исполнения Гимна России.

В 8 часов и в ЗАТО город Североморск начали работу два избирательных участка. Как сообщает vk.com/id626786971, в этом году жители улиц Сивко, Адмирала Головко, Душенова и Сафонова выбирают своего представителя в Совете депутатов шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №2.

- Обязательно воспользуйтесь своим избирательным правом, - призывает жителей флотской столицы глава администрации ЗАТО г.Североморск Олег Прасов, - придите на избирательные участки и сделайте свой выбор!

Хорошее настроение североморцам дарит военный оркестр, а рядом с Центром досуга молодёжи развернулась небольшая ярмарка.

Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242435%2Fwall626786971_1739