Олег Прасов предложил руководителям учебных заведений Североморска выходить на конкурс по программе «Аrctic schools»

В рамках Программы модернизации школьной системы образования и проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» во флотской столице в 2023 году предстоит выполнить капитальный ремонт средней школы №1 и средней школы №2. Чтобы определить предстоящий объём работ, сосредоточить финансовые средства на приоритетных направлениях глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов, его первый заместитель Анна Клапоцкая, исполняющая обязанности председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева и начальник Управления образования Юлия Гладских посетили эти учебные заведения, заслушали директоров школ и определились с наиболее проблемными участками, которые требуют внимания в первую очередь.

«Конечно же, обе школы требуют основательного ремонта. Зданию средней школе №1 исполнилось 60 лет со дня ввода в строй, 61 год - зданию школы №2», - отметил Олег Прасов.

Окончательное решение по капитальному ремонту будет приниматься после тщательного анализа, изучения состояния объектов, определения стоимости и сроков выполнения работ по капитальному ремонту. Если на капитальный ремонт средней школы №12 отведено два года, то на ремонт средних школ №1 и №2 только короткий летний период, поэтому нужно будет успеть завершить все работы до начала нового учебного года.

Был осмотрен и спортивный зал корпуса лицея по Гвардейской улице, 26, отремонтированный в 2022 году по программе «Аrctic schools».

Олег Прасов предложил руководителям всех учебных заведений выходить на конкурс этого проекта, чтобы дополнительно привлечь средства для модернизации школьных пространств.

Фото: https://citysever.ru/novostiq