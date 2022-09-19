Олег Прасов приглашает жителей двух улиц флотской столицы на встречу

Глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов продолжает череду встречь с жителями муниципалитета. На этот раз у него запланирован живой диалог с жителями улиц Школьной и Преображенского п.г.т .Сафоново. Встреча состоится в ближайшую среду, 21 сентября, в 18.30.

Встреча с жителями флотской столицы пройдёт в здании общеобразовательной школы №2 по адресу: ЗАТО г.Североморск, ул. Школьная,10.

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