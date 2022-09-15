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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.22 16:00

Олег Прасов принял участие в городском рейде, оценив степень готовности объектов, которые обновляются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

С ходом работ, проводимых в рамках реновации ЗАТО и проектов ФКГС, глава флотской столицы Олег Прасов вчера ознакомился во время традиционного городского объезда.

На данный момент ремонт пустующих квартир завершён уже по 12 адресам, ещё 10 — в процессе. Подрядчиков несколько, но фронт работ и главная задача у всех примерно одна — вернуть к жизни заброшенное жилье.

— Второй год на территории нашей области реализуется проект, который был инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержан на федеральном уровне. Изначально в планах на этот год был ремонт 16 квартир. Из них 10 уже приняты, по двум идёт приёмка работ, ещё четыре в н.п. Североморск –3 будут готовы в октябре. Однако, благодаря экономии, которая образовалась по результатам конкурсных процедур, муниципалитету были выделены дополнительные средства, которые будут направлены на ремонт ещё четырёх квартир, — рассказал глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов.

Кроме того, в этом году, помимо трёх домов, которые планировалось снести изначально, благодаря дополнительному финансированию будут снесены ещё два. Общий итог - три в п.г.т. Сафоново и два в н.п. Щукозеро. Также часть средств будет направлена на ремонт четырёх трапов — рядом с домом №5 по ул. Морской, на ул. Капитана Елькина, от ул. Душенова к стадиону и от ул. Адмирала Сизова к ул. Северной.

Также во время городского объезда глава муниципалитета оценил степень готовности объектов на ул. Северная Застава, которые обновляются в рамках программы формирование комфортной городской среды.

— Что касается благоустройства придомовых территорий, то здесь завершена большая часть всех запланированных работ. Сейчас подрядчик работает над монтажом системы освещения и обустройством контейнерной площадки. Поэтому прошу жителей ещё немного потерпеть, постараемся завершить все как можно быстрее. Также продолжаются работы на трапе от ул. Северная Застава к ул. Гаджиева. Сами лестницы уже готовы, но здесь ещё будут установлены новые светильники и торшеры, а также заасфальтирована дорожка между двумя трапами, — прокомментировал Олег Прасов.

Впрочем, первые результаты жители уже оценили положительно.

— За два года этот микрорайон города преобразился в лучшую сторону. В прошлом году была сделана одна часть улицы, в этом — продолжили. Чтобы жителям было хорошо и комфортно, была проделана огромная работа. Итоговый результат радует. Даже сегодня к нам подошел уже не один человек и сказал слова благодарности. Людям нравится, а это самое главное, — отметил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12812-gorodskoy-reyd-renovaciya-zato-i-realizaciya-proektov-v-ramkah-fkgs/

 

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