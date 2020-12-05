Олег Прасов произнёс слова присяги и получил удостоверение главы ЗАТО г. Североморск

4 декабря в зале здания администрации флотской столицы состоялась церемония приведения к присяге главы ЗАТО г. Североморск Олега Александровича Прасова. На торжественной церемонии присутствовали командующий Северным флотом Герой России, вице-адмирал Александр Моисеев, заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, заместитель министра по внутренней политике Андрей Сахаров, советник губернатора Мурманской области Глеб Шинкарчук, заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, депутаты областной думы Михаил Ильиных, Виктор Сайгин и Юрий Шадрин.

Из-за пандемии короновируса и введенных ограничений, на церемонию не приглашались депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, жители флотской столицы, воины гарнизона, почётные жители города Североморска.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев довёл до присутствующих, что решением Совета депутатов от 2 декабря 2020 года №29 Олег Александрович Прасов избран главой ЗАТО г. Североморск, и что согласно этого решения он вступает в должность с момента принятия присяги.

Выйдя на сцену, Олег Прасов произнёс слова присяги, которые прописаны в Уставе ЗАТО, и Евгений Алексеев вручил ему удостоверение главы ЗАТО г. Североморск.

Выступая перед участниками церемонии, Олег Прасов сказал: «Уважаемые североморцы, гости церемонии приведения к присяге главы ЗАТО г. Североморск!

Прежде всего, выражаю искреннюю признательность членам конкурсной комиссии и депутатам Совета депутатов ЗАТО г. Североморск за оказанное мне высокое доверие. Вступая в должность главы ЗАТО г. Североморск, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед жителями Североморска, Северным флотом, правительством Мурманской области. Для меня быть главой ЗАТО г. Североморск – это не какая-то привилегия, это кропотливый ежедневный, ежечасный труд.

Главной целью своей деятельности на посту главы я вижу повышение уровня и качества жизни людей. Качество жизни людей – понятие масштабное. Это качественное образование, здравоохранение, доступное жилье и детские сады. Это современные условия труда и достойная заработная плата. Это благоустроенные дворы и чистые подъезды, качественные дороги и надлежащее предоставление жилищно-коммунальных услуг. Это финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это возможность свободно высказать свое мнение и быть услышанным властями. Это решение экологических и демографических проблем и многое другое. Чтобы достичь этой цели, необходимо работать в команде. В своей работе я буду опираться на представительный орган власти – Совет депутатов, на профессионализм сотрудников администрации, на жителей флотской столицы, буду постоянно взаимодействовать с правительством Мурманской области, командованием Северного флота, Мурманской областной Думой.

Я вижу, что сегодня в обществе сформирован запрос на более эффективную работу органов муниципального управления, более качественное и оперативное выполнение принятых решений.

Рассматриваю этот запрос как руководство к действию. Ещё раз спасибо всем за доверие. Для меня особая честь и ответственность служить людям, которые здесь живут. Как глава ЗАТО г. Североморск сделаю всё, чтобы оправдать запросы общества и надежды североморцев.

С избранием главой ЗАТО Олега Прасова поздравил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, вручивший ему приветственный адрес. Александр Моисеев подчеркнул особую значимость Североморска, где живут и служат защитники Отечества, подчеркнув ответственность перед ними главы города, столицы Северного флота.

Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков зачитал приветственный адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В своем выступлении Владимир Евменьков отметил, что избрание на пост главы ЗАТО г. Североморск это не только большая честь, но и огромная ответственность. Чтобы справиться с ней, необходимо отдать этому всё своё время и душу, сделать всё возможное, чтобы город стал ещё лучше.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко также зачитал приветственный адрес председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового, отметив, что теоретическая подготовка и практические навыки помогут Олегу Прасову справиться с поставленными задачами.

Епископ Североморский и Умбский Тарасий вручил Олегу Прасову образ Спасителя.

Церемония завершилась Гимном России в исполнении вокального ансамбля «Тоника».

Краткая биография главы ЗАТО г. Североморск:

Прасов Олег Александрович избран главой ЗАТО г. Североморск на заседании Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 2 декабря 2020 года (решение Совета депутатов № 29 от 2.12.2020).

Дата вступления в должность – 4.12.2020 года после принятия присяги.

Он родился 7 августа 1972 года в городе Зеленоградск, Калининградской области. После окончания школы в 1989 году поступил в Калининградское высшее военно-морское училище, которое окончил в 1994 году с отличием по специальности «радиоэлектронные средства». Лейтенантом был направлен для прохождения службы на Северный флот. Первым местом службы стала военно-морская база Заозерск, где четыре с половиной года служил на атомной подводной лодке проекта 671 РТМК. С 1998 года по 2005–й служил в штабе, а с 2005-го в Управлении Северного флота старшим офицером по международным правовым вопросам. В звании капитан 2 ранга уволен в запас в 2013 году.

Знания и опыт Олега Прасова оказались востребованы и в аппарате правительства Мурманской области, где он трудился с 2013 по 2017 год. С 2017 года по настоящее время работал в администрации ЗАТО г. Североморск управляющим делами. Женат, имеет двух детей – дочь и сына.