Олег Прасов: североморские спортсмены продолжают прославлять наш муниципалитет своими победами

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Дмитрий Сорокин, воспитанник Ивана Мазяркина, стал победителем Первенства мира по универсальному бою.

Олег Прасов, глава ЗАТО г.Североморск, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» напомнил, что «в мае прошлого года познакомился со спортсменом лично. Тогда Дима честно признался, что поначалу тренировки были просто увлечением, а теперь он твёрдо уверен, что спорт – это навсегда. И очередное «золото» в копилке наград – лучшее доказательство серьёзных намерений нашего земляка».

- Искренне поздравляю с яркой и достойной победой! Желаю достижения самых амбициозных целей, богатырского здоровья и неиссякаемого второго дыхания! – поздравил спортсмена Олег Александрович.

Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242436%2Fwall626786971_1754