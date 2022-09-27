Мурманская область. Арктика (16+)27.09.22 14:00
Олег Прасов: спасибо вам за готовность стать на защиту Родины
Сегодня первая группа североморцев, мобилизованных согласно указу Президента России, отправилась в Санкт-Петербург для прохождения специальной подготовки.
«Наши земляки всегда с доблестью отстаивали честь страны. Так было во время Великой Отечественной войны, так есть и сейчас, - напутствовал глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов группу земляков перед отправкой в город на Неве. - Спасибо вам за готовность стать на защиту Родины и выполнить свой долг. Стойкости и мужества, вам ребята! Вместе с вашими семьями будем ждать вашего возвращения домой».
Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242513%2Fwall626786971_1791
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Последние комментарии
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