Олег Прасов: спасибо вам за готовность стать на защиту Родины

Сегодня первая группа североморцев, мобилизованных согласно указу Президента России, отправилась в Санкт-Петербург для прохождения специальной подготовки.

«Наши земляки всегда с доблестью отстаивали честь страны. Так было во время Великой Отечественной войны, так есть и сейчас, - напутствовал глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов группу земляков перед отправкой в город на Неве. - Спасибо вам за готовность стать на защиту Родины и выполнить свой долг. Стойкости и мужества, вам ребята! Вместе с вашими семьями будем ждать вашего возвращения домой».

Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242513%2Fwall626786971_1791